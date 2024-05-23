Вестник Кавказа

Масштабная авария в Турции: 22 человека пострадали

Масштабная авария в Турции: 22 человека пострадали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В крупной аварии с автобусом и легковым автомобилем в турецком городе Кырыккале пострадали десятки человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Кырыккале-Кыршехир вечером в среду.

В результате происшествия 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Такие данные опубликовал турецкий портал TRT Haber.

Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На место происшествия было отправлено множество бригад оперативных служб. Все пострадавшие были немедленно доставлены в городские больницы.

По данным СМИ, трасса, на которой произошла авария, была полностью перекрыта сразу же после аварии. Оперативным службам удалось в короткие сроки устранить затор и автомобильное сообщение было восстановлено.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1255 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Турции запущено массовое производство танка Altay

В Турции запущено массовое производство танка Altay

Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

Teknofest-2024 в октябре примет турецкая Адана

Российское консульство подтвердило смерть туристки в отеле Аланьи

Российское консульство подтвердило смерть туристки в отеле Аланьи

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы