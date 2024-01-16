Крупная авария с автобусом в Турции унесла жизни 11 человек

В турецкой провинции Мерсин накануне в воскресенье случилось ДТП, в котором участвовали рейсовый автобус, легковые автомобили и большегруз. В результате ДТП 11 человек погибли, десятки числятся пострадавшими.

В воскресенье в Турции в провинции Мерсин случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали десятки человек. Информацию об этом опубликовал местный канал HalkTV на своей странице в соцсетях.

Сообщается, что 11 человек получили несовместимые с жизнью травмы, порядка 39 человек пострадали.

По данным турецких СМИ, авария произошла недалеко от города Мерсин.

Рейсовый автобус направлялся в город Диярбакыр, когда он столкнулся с двумя легковыми машинами и грузовым автомобилем.

В результате ДТП трасса была полностью перекрыта.

По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение правил обгона на скользкой дороге.