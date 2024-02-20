Массовое отравление в Мангистау: найдены возбудители инфекции, кафе закрыто

Жители казахстанского села Бейнеу могли пострадать из-за бактерий клебсиелла пневмония и золотистый стафилококк, такую информацию предоставил замруководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Бердибек Саралтаев.
По его словам, именно такие возбудители болезни были найдены у двух пациентов, анализы остальных пока не готовы.
Чиновник уточнил, что пострадавшие употребляли суши, пиццу, наггетсы и шаурму из кафе "Али-Ман", однако что именно содержало бактерии, пока не определено. Ясность появится после эпидемиологического расследования: специалисты проверят продукты из кафе, взяты анализы у работников общепита, передает издание "Лада".
Уголовное дело по факту массового отравления
Начальник отдела следственного управления областного департамента полиции Айболат Мурзашев заявил, что правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм. На время проведения экспертизы, добавил он, кафе закрыто.
Мурзаше уточнил, что действиям каждого сотрудника дадут процессуальную оценку. Виновным грозит штраф либо тюрьма – до двух лет.
Напомним, за помощью после еды из кафе "Али-Ман" обратились 37 человек, в том числе восемь детей, две беременные и одна недавно родившая женщина. Больничное лечение понадобилась 27 пострадавшим.
О селе Бейнеу
Село Бейнеу – одно из самых крупных в Казахстане. Осенью прошлого года в нем проживало 54 тыс человек. Власти страны рассматривают возможность присвоить Бейнеу (вместе с другими крупными селами) статус города.