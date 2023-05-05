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Масляное ДТП с шестью машинами произошло на Кубани

Масляное ДТП с шестью машинами произошло на Кубани
© Фото: МВД Краснодарского края
Нетривиальная автоавария случилась перед праздниками в Краснодарском крае. В ней участвовали цистерна с маслом и пять легковых машин. Масло в итоге оказалось на дороге.

Шесть автомобилей попали в аварию вместе с цистерной в Краснодарском крае, заявили в региональном МВД.

Инцидент произошел на дороге, соединяющей поселок Соленый и Порт Кавказ, на участке перед железнодорожным переездом.

По предварительным данным, мужчина, который был за рулем автоцистерны "Мерседес", везшей подсолнечное масло, не смог соблюсти безопасное расстояние до других машин. В результате его транспортное средство столкнулось с пятью "легковушками", которые ехали впереди.

Последствия ДТП

Известно об одном раненом, его отвезли в больницу.

От удара масло из цистерны частично вылилось на дорогу. Из-за этого пришлось ограничить там движение машин. Проезжую часть очищают аварийные службы.

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