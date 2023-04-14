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В ДТП под Краснодаром погибла беременная женщина

В ДТП под Краснодаром погибла беременная женщина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером под Краснодаром произошло ДТП с участием двух автомобилей, жертвами которого стали три человека. Причиной аварии стал выезд на встречную сторону движения и последовавшее за ним лобовое столкновение.

Сегодня вечером на трассе "Динская - Пластуновская" на Кубани произошло ДТП, жертвами которого стали сразу трое человек, в том числе беременная женщина, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Водитель автомобиля Hyundai при обгоне создал помеху автомобилю Opel, из-за чего автомобиль съехал на обочину, а затем, исправляя траекторию движения, вылетел на встречную полосу движения, где лоб в лоб и столкнулся с "ВАЗ 2110", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В ДТП погибли водитель и два пассажира "десятки", в том числе - 40-летняя беременная женщина. Пострадала и 30-летняя женщина-водитель Opel, она была госпитализирована.

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