Масляная пленка покрыла Каспий в Казахстане

Опубликовано: 11:57, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Департамент экологии Мангистауской области

Каспийское море покрылось масляными пятнами у побережья Казахстана. Специалисты выяснили, что пленка появилась из-за утечки дизельного топлива с теплохода.

Масляные пятна на поверхности Каспийского моря нашли жители одного из сел Мангистауской области, об экологическом инциденте рассказали в профильном областном департаменте.

В ведомство обратились за помощью жители села Аташ. В ходе мониторинга в районе этого села и еще одного населенного пункта Баутино специалисты убедились, что жалоба местных жителей обоснована. Они взяли пробы, чтобы сделать анализ в лаборатории.

Причина загрязнения

Уже найден источник пятен. Оказалось, что утечка дизельного топлива произошла с теплохода "Канта", в общей сложности в море оказалось порядка 300 л. Идет расследование.