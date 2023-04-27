Масляная пленка покрыла Каспий в Казахстане

Каспийское море покрылось масляными пятнами у побережья Казахстана. Специалисты выяснили, что пленка появилась из-за утечки дизельного топлива с теплохода.
Масляные пятна на поверхности Каспийского моря нашли жители одного из сел Мангистауской области, об экологическом инциденте рассказали в профильном областном департаменте.
В ведомство обратились за помощью жители села Аташ. В ходе мониторинга в районе этого села и еще одного населенного пункта Баутино специалисты убедились, что жалоба местных жителей обоснована. Они взяли пробы, чтобы сделать анализ в лаборатории.
Причина загрязнения
Уже найден источник пятен. Оказалось, что утечка дизельного топлива произошла с теплохода "Канта", в общей сложности в море оказалось порядка 300 л. Идет расследование.