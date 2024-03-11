Машина сгорела в выходные в Ингушетии

Огненная стихия уничтожила иномарку в Ингушетии. По неизвестной пока причине загорелась машина Nissan Note. Она была оперативно потушена, и никто не пострадал.

Возгорание автомобиля произошло в ночь с пятницы на субботу в Малгобекском районе. Фото с места ЧП опубликовало сегодня МЧС Ингушетии.

Ночной пожар начался ночью в первый день лета. В 00:18 был получен сигнал о возгорании Nissan Note. Машина находилась в селе Верхние Ачалуки.

На место инцидента прибыли трое спасателей. Они оперативно потушили огонь. В результате никто не пострадал.

Причина возникновения пожара пока не известна, но она устанавливается.