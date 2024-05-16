Мария Захарова: Россия может только приветствовать нормализацию между Азербайджаном и Ираном

Москва высоко оценивает нормализацию азербайджано-иранских отношений, заявила Мария Захарова. Она добавила, что РФ намерена продолжить тесное сотрудничество с обеими сторонами.

Россия считает позитивным явлением улучшение отношений между Азербайджаном и Ираном, заявила в ответ на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нормализацию азербайджано-иранских отношений можно только приветствовать. Уверена, что это окажет положительный эффект в целом на ситуацию в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря", – подчеркнула она.

Оценивая влияние конструктивных отношений между Баку и Тегераном на реализацию региональных проектов, дипломат обратила внимание на большой потенциал в развитии таких проектов между странами Южного Кавказа и их соседями.

"И такая логика, в частности, заложена в нашей работе по расширению международного транспортного коридора Север-Юг", – указала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия настроена на продолжение тесного сотрудничества и с Азербайджаном, и с Ираном – речь идет и о сотрудничестве в рамках диалогового формата "Россия-Азербайджан-Иран" и консультативной региональной платформы "3+3".

"Убеждены, что региональные игроки должны сами искать решения имеющихся вызовов и проблем без вмешательства извне. Соответствующий позитивный опыт имеется, на него и надо опираться", – заключила Мария Захарова.