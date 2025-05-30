Малообеспеченные семьи получили продовольственную помощь по инициативе Лейлы Алиевой

Продовольственная помощь была передана малообеспеченным семьям, живущим в одном из районов Баку, по инициативе Лейлы Алиевой.

Малообеспеченные семьи, живущие в Низаминском районе Баку, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой получили продовольственную помощь по случаю праздника Гурбан байрамы. Об этом рассказали в IDEA.

Благотворительная акция реализуется в рамках социального проекта "Наша кухня". В общей сложности мясо жертвенных животных получили сто малообеспеченных семей.

Ключевая цель социального проекта "Наша кухня", который воплощается в жизнь по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, заключается в дальнейшем укреплении духа солидарности в обществе. В рамках проекта малообеспеченные семьи и нуждающиеся обеспечиваются горячим питанием и продовольственной помощью. В общей сложности с момента начала работы волонтеры "Нашей кухни" предоставили горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч жителей Баку и близлежащих регионов.

Напомним, что праздник Гурбан байрамы в 2025 году в Азербайджане пришелся на 6 июня. Нерабочие дни продлятся с 6 по 9 июня.