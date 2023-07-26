"Макушка лета" в столичном регионе будет дождливой

Опубликовано: 9:22, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня жителей и гостей столичного региона снова ждут ливни, грозы, град и до плюс 27 градусов, и это - несмотря на "макушку лета", которую обещают синоптики.

Столичный регион сегодня ожидают тепло и дожди – воздух прогреется до 27 градусов тепла, но будет сыро, даже возможен град, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве будет от 23 до 25 градусов тепла, по области чуть теплее - от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть южный, его скорость составит 5-10 м/с, однако при в порывах его скорость будет достигать 15-20 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 734 мм ртутного столба, а значит возможны ливни, грозы, а местами даже град, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с ложбиной североатлантического циклона. После полудня в небе вырастут мощные шапки кучево-дождевых облаков, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков - до 25% от всей месячной нормы, местами пройдет град диаметром до 1-3 см"

- Евгений Тишковец

При этом воздух успеет прогреться до положенной на "макушку лета" климатической нормы.