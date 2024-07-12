Вестник Кавказа

Маковые поля в Дагестане – новая популярная локация у туристов

Маковые поля в Дагестане – новая популярная локация у туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы хотят оказаться на дагестанских маковых полях. Средняя цена в объектах размещения в период цветения маков – более 4,3 тыс рублей.

Около 16% туристов мечтают оказаться на полях диких маков в Дагестане, их цветение выпадает на май, к такому выводу пришел сервис онлайн-бронирования "Островок".

Дагестан в данном опросе составил конкуренцию лавандовым полям в Крыму, куда хотят отправиться 26% респондентов, и Алтаю, где цветет краснокнижный розовый маральник (21%).

Стоит отметить, что средняя стоимость ночь в объектах размещения в Дагестане, в период, когда цветет дикий мак, составляет примерно 4,3 тыс рублей.

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