Махачкалу и Хасавюрт свяжут дополнительные электрички

Между Махачкалой и Хасавюртом будет курсировать дополнительная пара электричек. Об этом проинформировали в пресс-службе СКЖД.

Дополнительная пара электричек будет запущена между Махачкалой и Хасавюртом. Они помогут не только сэкономить время путешествия, но и снизить затраты на транспорт.

«Для улучшения транспортного обслуживания населения на маршруте Махачкала — Хасав-Юрт с 3 июня назначается дополнительная пара пригородных поездов. Составы будут курсировать ежедневно в утренние часы по ускоренному графику»

– пресс-служба СКЖД.

Уточняется, что благодаря увеличению количества рейсов, пассажиры смогут выбирать наиболее удобное время отправления и прибытия.

Благодаря увеличению предложения поездов, возможность выбора оптимального по цене и времени маршрута увеличится, что сделает поездки более доступными для всех желающих. Увеличение количества электропоездов на маршруте Махачкала - Хасавюрт также способствует повышению уровня сервиса.