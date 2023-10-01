Махачкалинское "Динамо" вышло на первое место в Первой лиге

Опубликовано: 15:38, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала

"Динамо" Махачкала не проигрывает в Первой лиге уже на протяжении 8 туров. Победа над "Енисеем" позволила команде подняться на первую строчку в турнирной таблице.

В воскресенье, 1 октября, в Красноярске состоялась встреча 12-го тура Первой лиги между "Енисеем" и махачкалинским "Динамо". Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 1:0.

Гол на 84-й минуте забил полузащитник Сердер Сердеров.

Турнирная таблица

На данный момент "Динамо" Махачкала с 24 очками возглавляет первенство Первой лиги. Идущая второй владикавказская "Алания", имеющая в своем активе 23 очка, может обогнать динамовцев, если обыграет завтра на выезде "Сокол". В топ-5 также входят "Шинник" (19 очков) "Акрон" (18) и хабаровский СКА (18).