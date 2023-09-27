"Алания" и "Динамо" Махачкала покидают Кубок России

Опубликовано: 21:12, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбольные клубы "Алания" и "Динамо" Махачкала провели сегодня свои матчи в рамках 1/32 финала Кубка России. Обе встречи завершились победой хозяев в один мяч. В среду, 27 сентября, проходят матчи 1/32 финала Кубка России по футболу. Махачкалинское "Динамо" играло на выезде с таганрогским "Форте".

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля. Единственный мяч на 43-й минуте забил полузащитник Кирилл Корольков.

К настоящему времени также уже завершилась встреча в Волгограде, где местный "Ротор" принимал владикавказскую "Аланию". Сильнее со счетом 1:0 оказались волгоградца.

Гол на 70-й минуте забил полузащитник Ризван Ахмедханов.

Таким образом, в следующий раунд вышли "Форте" и "Ротор". "Алания" и "Динамо" покидают турнир

