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"Алания" и "Динамо" Махачкала покидают Кубок России

&quot;Алания&quot; и &quot;Динамо&quot; Махачкала покидают Кубок России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Футбольные клубы "Алания" и "Динамо" Махачкала провели сегодня свои матчи в рамках 1/32 финала Кубка России. Обе встречи завершились победой хозяев в один мяч.  В среду, 27 сентября, проходят матчи 1/32 финала Кубка России по футболу. Махачкалинское "Динамо" играло на выезде с таганрогским "Форте". 

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля. Единственный мяч на 43-й минуте забил полузащитник Кирилл Корольков. 

К настоящему времени также уже завершилась встреча в Волгограде, где местный "Ротор" принимал владикавказскую "Аланию". Сильнее со счетом 1:0 оказались волгоградца. 
Гол на 70-й минуте забил полузащитник Ризван Ахмедханов.

Таким образом, в следующий раунд вышли "Форте" и "Ротор". "Алания" и "Динамо" покидают турнир 
 

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