Махачкалинцы смогут впервые пообщаться с мэром

Жители дагестанской столицы уже в эту среду смогут пообщаться с мэром Махачкалы Юсупом Умавовым, который в прямом эфире ответит на их вопросы.

Глава столицы Дагестана города Махачкалы Юсуп Умавов впервые проведет прямую линию с жителями города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Прямая линия пройдет в эту среду, 20 декабря, передает "АиФ-Дагестан".

Горожане уже могут отправить свои вопросы мэру столицы через Telegram-канал https://t.me/vopros_umavovu, в личном Telegram-канале главы Махачкалы https://t.me/YusupUmavow и на его странице во "ВКонтакте".

Глава города рассмотрит и SMS и голосовые сообщения, которые будут отправлены на Также можно написать либо отправить голосовое сообщение по номеру +7 (996) 585-24-34, это мобильный телефон, зарегистрированный в Дагестане за коммуникационной компанией Yota.

Юсуп Умавов пообещал честно ответить на любые, пусть и не самые простые вопросы горожан.