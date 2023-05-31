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Махачкала примет фестиваль национальных промыслов

Торговля на WANDI Bazar Eid Festiva
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В октябре Махачкала примет фестиваль народных художественных промыслов. Будут экспонироваться произведения ремесленников из Кыргызстана.

Заместитель министра по туризму Дагестана Анна Безрукова провела встречу с главой ассоциации «Ремесленный совет Кыргызстана», членом всемирного совета ремесел AISBL Нурзат Жээнбек Кызы. В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере народных художественных промыслов.

«В ходе переговоров стороны достигли договоренности о взаимном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий. Так, ассоциация „Ремесленный совет Кыргызстана“ примет участие в фестивале народных художественных промыслов, который состоится в октябре 2023 года в Махачкале. На данном мероприятии ассоциация представит экспозицию традиционной культуры Кыргызстана»

– пресс-служба администрации главы Дагестана

Представители делегации из Кыргызстана передали в дар Центру традиционный кыргызский войлочный ковер «ширдак».

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