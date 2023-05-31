Махачкала примет фестиваль национальных промыслов

Опубликовано: 16:47, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В октябре Махачкала примет фестиваль народных художественных промыслов. Будут экспонироваться произведения ремесленников из Кыргызстана.

Заместитель министра по туризму Дагестана Анна Безрукова провела встречу с главой ассоциации «Ремесленный совет Кыргызстана», членом всемирного совета ремесел AISBL Нурзат Жээнбек Кызы. В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере народных художественных промыслов.

«В ходе переговоров стороны достигли договоренности о взаимном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий. Так, ассоциация „Ремесленный совет Кыргызстана“ примет участие в фестивале народных художественных промыслов, который состоится в октябре 2023 года в Махачкале. На данном мероприятии ассоциация представит экспозицию традиционной культуры Кыргызстана»

– пресс-служба администрации главы Дагестана

Представители делегации из Кыргызстана передали в дар Центру традиционный кыргызский войлочный ковер «ширдак».