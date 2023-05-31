Махачкала примет фестиваль национальных промыслов

Заместитель министра по туризму Дагестана Анна Безрукова провела встречу с главой ассоциации «Ремесленный совет Кыргызстана», членом всемирного совета ремесел AISBL Нурзат Жээнбек Кызы. В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере народных художественных промыслов.
«В ходе переговоров стороны достигли договоренности о взаимном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий. Так, ассоциация „Ремесленный совет Кыргызстана“ примет участие в фестивале народных художественных промыслов, который состоится в октябре 2023 года в Махачкале. На данном мероприятии ассоциация представит экспозицию традиционной культуры Кыргызстана»
– пресс-служба администрации главы Дагестана
Представители делегации из Кыргызстана передали в дар Центру традиционный кыргызский войлочный ковер «ширдак».