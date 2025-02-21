Вестник Кавказа

Махачкала примет дни белорусского кино в 2025 году

Махачкала примет дни белорусского кино в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весной-летом в дагестанской столице будут проведены дни белорусского кино. Точные даты будут известны позже.

Дни белорусского кино проведут в Махачкале в 2025 году, рассказали в пресс-службе правительства Дагестана. 

"На 2025 год достигнута договоренность о проведении в Дагестане Дней белорусского кино, предварительно в мае — июне на летней площадке Даггосфилармонии"

- правительство Дагестана

Сообщение о точных датах проведения мероприятия появится позже.

Культурные и другие связи между Дагестаном и Белоруссией обсудили премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане закрыли более 200 АЗС после проверок

В Дагестане закрыли более 200 АЗС после проверок

Два человека стали жертвами ДТП с лошадьми в Дагестане

Два человека стали жертвами ДТП с лошадьми в Дагестане

В Махачкале восстановили движение по трассе республиканского значения

В Махачкале восстановили движение по трассе республиканского значения

Дагестанские борцы выиграли медали международного турнира в Албании

Дагестанские борцы выиграли медали международного турнира в Албании

Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале

Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы