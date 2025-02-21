Махачкала примет дни белорусского кино в 2025 году

Весной-летом в дагестанской столице будут проведены дни белорусского кино. Точные даты будут известны позже.
Дни белорусского кино проведут в Махачкале в 2025 году, рассказали в пресс-службе правительства Дагестана.
"На 2025 год достигнута договоренность о проведении в Дагестане Дней белорусского кино, предварительно в мае — июне на летней площадке Даггосфилармонии"
- правительство Дагестана
Сообщение о точных датах проведения мероприятия появится позже.
Культурные и другие связи между Дагестаном и Белоруссией обсудили премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич.