Магнитная буря завтра ожидается на Земле

Москва, как и другие города Земли, завтра утром (по московскому времени) может пережить магнитную бурю. Она будет вызвана сильной вспышкой, которая произошла на Солнце несколько часов назад.

Все планету и Москву в том числе в пятницу накроет магнитная буря, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии РАН, опубликованного на ее сайте.

Мощная вспышка на Солнце уровня X3.3, то есть самого высокого класса, произошла сегодня утром, примерно в 6-7 часов.

Магнитная буря, вызванная ей, ожидается завтра, также утром, в районе 6-9 часов по московскому времени. Специалисты прогнозирует, что буря будет относиться к самому низкому уровню G1, то есть слабая (бывают также средняя, сильная, очень сильная и экстремально сильная).

При этом вероятность магнитной бури завтра оценивается в 10%. Вероятность сильного магнитного шторма и того меньше – всего 1%.

Стоит отметить, что вспышки на Солнце относятся к числу явлений, которые сложно предсказать, поэтому прогнозы магнитных бурь часто оказываются неточными.

Магнитные бури оказывают влияние на целый ряд аспектов жизни людей. Прежде всего, они могут плохо влиять на самочувствие человека и поведение животных. Особенно это касается метеозависимых людей. Сильнее всего страдает сердечно-сосудистая система: во время бурь велик риск инсультов и инфарктов, которые могут привести к летальному исходу.

Кроме того, сбоит техника. При экстремально сильной буре могут даже отключаться спутники.

Еще одно, уже не негативное, а скорее эстетическое последствие: магнитные бури могут вызывать северное сияние в тех широтах, где обычно оно не происходит. Так, две недели назад полярное сияние с удивлением и восторгом наблюдали жители Кубани и Ставрополья.