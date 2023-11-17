Магазины Армении могут обязать установить видеокамеры

Комитет госдоходов Армении предложил внести изменения в Налоговый кодекс страны, обязав оборудовать все магазины страны видеокамерами над кассами – чтобы оптимизировать механизм контроля за выдачей покупателям кассовых чеков.

В Армении новая проблема – Комитет госдоходов (КГД) страны недосчитывается налогов, которые недоплачивают магазины. Необходим новый механизм контроля за выдачей кассовых чеков, и проект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий установку видеокамер над кассами во всех магазинах страны, сегодня обсуждали на пленарном заседании парламента.

Если ранее налоговые инспекторы выясняли, что в каком-то магазине не выдают кассовых чеков, то бремя доказательства падало на них, а не на торговую точку, и сейчас у КГД нет для этого достаточной доказательной базы, из-за чего он как правило проигрывает подобные дела в судах, отметил председатель Комитета госдоходов республики Рустам Бадасян передает Sputnik Армения.

Новые изменения переложат это бремя на магазин: если налоговые инспекторы обвинят бизнес в работе без кассовых аппаратов и чеков, то ему придется доказать обратное.

Также новый проект предполагает не только расчет фактического оборота и налоговых отчетов предприятий, но и общих сумм выданных чеков.

Пока новый механизм контроля сдерживает лишь тот факт, что установка таких камер и хранение записей определенный период времени предполагает расходы для бизнеса, и сейчас важно понять, насколько он готов нести эти расходы.