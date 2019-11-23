Лукашенко сменил посла Беларуси в Грузии

Новым послом Беларуси в Грузии назначен Николай Рогащук. Такое решение принял президент РБ Александр Лукашенко.
На этом посту Рогащук сменит Анатолия Лиса, возглавлявшего посольство с февраля 2022 года.
Комментируя смену посла, Лукашенко подчеркнул, что на новом этапе нужен новый человек.
"Естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый, очень активный человек"
– Александр Лукашенко
Говоря об отношениях Минска и Тбилиси, он обратил внимание на то, что они сдвинулись в лучшую сторону.
"Очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги"
– президент Беларуси
Напомним, ранее Рогащук занимал должность заместителя управляющего делами главы государства.