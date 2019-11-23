Вестник Кавказа

Лукашенко сменил посла Беларуси в Грузии

Лукашенко сменил посла Беларуси в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посольство Беларуси в Тбилиси возглавил Николай Рогащук. До него должность посла в Грузии занимал Анатолий Лис.

Новым послом Беларуси в Грузии назначен Николай Рогащук. Такое решение принял президент РБ Александр Лукашенко.

На этом посту Рогащук сменит Анатолия Лиса, возглавлявшего посольство с февраля 2022 года.

Комментируя смену посла, Лукашенко подчеркнул, что на новом этапе нужен новый человек.

"Естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый, очень активный человек"

– Александр Лукашенко

Говоря об отношениях Минска и Тбилиси, он обратил внимание на то, что они сдвинулись в лучшую сторону.

"Очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги"

– президент Беларуси

Напомним, ранее Рогащук занимал должность заместителя управляющего делами главы государства.

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