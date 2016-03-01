Лукашенко поддержал Пезешкиана

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил поддержку своему иранскому коллеге. Масуд Пезешкиан пропустил заседание Высшего Евразийского экономического совета из-за военного конфликта с Израилем.

Иран "не в одиночестве" в своем сопротивлении. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя видеообращение иранского коллеги, продемонстрированное 27 июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Господин президент, я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не одиночестве"

– Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко сообщил, что Масуд Пезешкиан собирался впервые посетить заседание в качестве представителя страны - наблюдателя при ЕАЭС, но в итоге пропустил его из-за военного противостояния с Израилем.

"Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года"

– глава белорусского государства

Напомним, две недели назад Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам ИРИ. В прошлые выходные ядерные объекты этой страны атаковали уже США, а спустя всего несколько дней Израиль и Иран договорились о прекращении огня.