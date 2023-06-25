Лучший мед производят в Грузии - итоги турнира

Опубликовано: 2:19, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первое место на медовом турнире в Лондоне взял грузинский мед. Производитель "Коди" под брендом "Алпида" делает самый качественный мед, решили эксперты.

Мировой медовый турнир London Honey Awards 2023 подвел итоги, победы удостоился мед из Грузии. Платиновую медаль турнира за качество получил грузинский мед от производителя "Коди" под названием "Ниноцминда", информирует Минсельхоз Грузии.

Мед "Ниноцминда" бренда "Алпида" третий год выставляют на турнир, в 2021 и 2022 годах он получал "серебро" за качество, а теперь грузинский мед поднялся на первое место.

Всего в турнире две номинации, мед получает призы за качество и за оформление упаковочных материалов.

Один из самых престижных медовых турниров в мире организуется в Лондоне ежегодно, продукцию на нем представляют свыше 250 мировых производителей.

Кооператив "Коди" включает 11 пчеловодов - семь мужчин и четыре женщины. Развитию кооператива пчеловодов помогли государство и грант Австрийского агентства развития. В ассортименте производителя четыре вида меда. Победитель конкурса имеет несколько знаков качества и соответствует европейским стандартам.