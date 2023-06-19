Ливни затопили юг Грузии

Опубликовано: 11:16, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливневые дожди создали проблемы жителям юга Грузии: из-за засорения сточных каналов были затоплены центральные улицы населенных пунктов региона Самцхе-Джавахети.

Прошедшие на юге Грузии ливневые дожди с градом привели к подтоплениям улиц сел региона Самцхе-Джавахети. Также были повреждены крыши домов. Кроме того, градом были уничтожены посевы и фруктовых деревьев.

В настоящее время на местах ведутся восстановительные работы с привлечением тяжелой техники. Специалисты проводят подсчет ущерба.

Ранее сообщалось, что непогода дважды обрушивалась на Адигенский район. До этого ливни, прошедшие 13 июня подтопили более десятка сел.