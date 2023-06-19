Ливни подтопили на Кубани более полутора тысяч домов

Опубликовано: 19:57, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дожди и ливни, обрушившиеся на Кубань на прошлой неделе, подтопили почти 1,6 тысяч домовладений, подтвердила оценочная комиссия.

Более 1,5 тыс хозяйств в 16 районах Краснодарского края получат единовременные выплаты от 10 до 100 тыс рублей, дома и дворы которых пострадали от подтоплений, сообщает министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края.

"В 16 муниципальных образованиях края после непогоды подтверждены факты подтопления 1590 домовладений. Оценочные комиссии продолжают свою работу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Отмечается, что также ведется работа по приему заявлений от граждан.

Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получат 684 человека. Финансовую помощь за частичную потерю имущества в размере 50 тыс. рублей выплатят 576 жителям.

Сейчас остаются подтопленными семь придомовых территорий в Лабинском, Новокубанском и Кавказском районах, дожди в регионе не прекращаются.