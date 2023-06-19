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Ливни подтопили на Кубани более полутора тысяч домов

Ливни подтопили на Кубани более полутора тысяч домов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дожди и ливни, обрушившиеся на Кубань на прошлой неделе, подтопили почти 1,6 тысяч домовладений, подтвердила оценочная комиссия.

Более 1,5 тыс хозяйств в 16 районах Краснодарского края получат единовременные выплаты от 10 до 100 тыс рублей, дома и дворы которых пострадали от подтоплений, сообщает министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края.

"В 16 муниципальных образованиях края после непогоды подтверждены факты подтопления 1590 домовладений. Оценочные комиссии продолжают свою работу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Отмечается, что также ведется работа по приему заявлений от граждан.

Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получат 684 человека. Финансовую помощь за частичную потерю имущества в размере 50 тыс. рублей выплатят 576 жителям.

Сейчас остаются подтопленными семь придомовых территорий в Лабинском, Новокубанском и Кавказском районах, дожди в регионе не прекращаются.

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