Как минимум до среды Кубань останется во власти ливней

Опубликовано: 18:32, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как минимум еще три дня Кубань будут заливать дожди и ливни, МЧС региона продлило штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются подъем воды в реках, а также сход оползней и селей из-за сильных осадков, штормовое предупреждение по краю снова продлено, сообщает министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

"На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по погоде. Завтра, а также до конца суток 21 июня в связи с прогнозируемыми осадками и прохождением паводочной волны на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также возможен сход оползней и селей.

Сегодня днем города Черноморского побережья снова накрыл сильный ливень – досталось Анапе, Новороссийску и Абрау-Дюрсо.

Пользователи соцсетей пишут, что сильный дождь с грозой идет в Анапе, в Новороссийске улицы превратились в реки, а в Абрау-Дюрсо затопило улицы, а в некоторых районах нет электричества.

Напомним, объявленное ранее на Кубани штормовое предупреждение из-за непогоды действовало до конца выходных.