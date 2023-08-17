Ливийский порт Хомс почти на 100 лет стал территорией Турции

Опубликовано: 10:39, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция решила закрепиться в Ливии всерьез и надолго: страна взяла в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, где планирует построить свою военную базу, чтобы укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье.

Морской порт Хомс на северо-западе Ливии на 99 лет станет собственностью Турции – там планируется построить военную базу, сообщил телеканал TGRT со ссылкой на свои источники.

"Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс, расположенный на средиземноморском побережье Ливии, для создания военной базы. С помощью военной базы, которая будет создана в порту и передана турецким вооруженным силам, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов"

- портал Haber7

На военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие национальные комплексы БПЛА и системы ПВО, обеспечившие успех операции в Ливии, говорится в сообщении.

Согласно утверждениям ливийских дипломатических источников, Ливия стремится установить экономическую и культурную целостность, в первую очередь военную, путем создания модели "союзного государства" с Турцией, а также хочет, чтобы природный газ и нефть, добываемые в стране, продавались через Турцию.

Турецкие военно-морские силы создали военную базу в этом районе, чтобы бороться с терроризмом, миграцией и контрабандой, а также обеспечить безопасность. Возможно, в скором времени Турция также арендует ливанский порт Сирт, что позволит очистить регион от террористов.