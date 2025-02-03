Лихач устроил ДТП с ранеными на Ставрополье

Авария, в результате которой есть пострадавшие, произошла сегодня утром в Ставропольском крае. В дорожном инциденте "встретились" ВАЗ и Лада. Фото с места событий опубликовала ГАИ.

Слишком высокая скорость могла стать причиной ДТП в Изобильненском районе сегодня утром, подробности рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Местом событий стала трасса Изобильный-Рыздвяный, время – около 9.40 мск.

Водитель "ВАЗ-2114", житель соседнего региона, мужчина 27 лет, ехал на скорости, которая не позволяла ему как следует контролировать транспортное средство. В какой-то момент лихач допустил столкновение с "Лада Ларгус", которая ехала навстречу.

В результате травмы получили два человека – пассажиры ехавшего со слишком высокой скоростью водителя: 36-летний мужчина, живущий в соседнем регионе, и 30-летний житель Изобильненского района. Их отвезли в больницу, но лечиться они будут амбулаторно.

"Установлено, что водитель "ВАЗ-2114", 27-летний житель соседнего региона, привлекался к административной ответственности 11 раз, на момент автоаварии автомобиль не был застрахован в установленном порядке"

– ГАИ

Идет проверка.