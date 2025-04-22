Лига арабских государств объявила выборы в Палестине

Лидеры ЛАГ на очередном саммите объявили о необходимости устроить в Палестине выборы президента и парламента не позднее следующего мая. Президент Палестины Махмуд Аббас готов это организовать, когда на палестинских землях будет установлен мир.

XXXIV саммит Лиги арабских государств завершился сегодня объявлением об организации в Палестине, в том числе в секторе Газа, президентских и парламентских выборов. Точная дата пока не установлена – предполагается, что голосование будет проведено до мая следующего года.

"Народ может выбрать своих законных представителей только посредством демократических выборов. Поэтому всеобщие президентские и парламентские выборы пройдут в течение года на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим"

– Лига арабских государств

В связи с этим ЛАГ призвала существующие на палестинских землях структуры сделать все необходимое для организации выборов.

При этом ЛАГ требует, чтобы в Палестине было устранено двоевластие и сектором Газа управляла располагающаяся в Рамалле национальная администрация, а не ХАМАС.

Палестинский президент Махмуд Аббас уже подтвердил, что Рамалла организует во всей Палестине президентские и парламентские выборы, когда ей будут обеспечены технические возможности, что подразумевает в том числе прекращение боевых действий в секторе Газа. Аббас анонсировал глобальные реформы палестинских институтов власти.