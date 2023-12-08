Лидеры ХАМАС тайно встретились в Турции

Руководители палестинских радикалов собирались на турецкой территории. Обсуждались вопросы продолжения военных действий в Газе и на границе Израиля и Ливана.

Война в Газе, ситуация на границе Израиля и Ливана, а также возвращения заключенных из Израиля стали предметом тайной встречи глав палестинского ХАМАС. Об этом проинформировали израильские СМИ.

Уточняется, что Турция была выбрана как нейтральная территория, власти которой могут гарантировать, что точные данные и темы встречи не станут достоянием израильских спецслужб.