Лидеры Азербайджана и Армении поговорили о мирной повестке

Президент Азербайджана провел встречу в Петербурге с премьером Армении. Ранее сегодня лидеры двух стран обменялись рукопожатием.
Во вторник, 26 декабря, прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом по их итогам заявила пресс-секретарь главы армянского правительства.
Она рассказала, что центральной темой прошедших в Санкт-Петербурге переговоров был мирный процесс между странами, передает Armenpress.
"Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате"
– Назели Багдасарян
Напомним, на днях в МИД Азербайджана сообщили, что передали Армении ответ на последние предложения по мирному договору.
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