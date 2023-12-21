Лидеры Азербайджана и Армении поговорили о мирной повестке

Президент Азербайджана провел встречу в Петербурге с премьером Армении. Ранее сегодня лидеры двух стран обменялись рукопожатием.

Во вторник, 26 декабря, прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом по их итогам заявила пресс-секретарь главы армянского правительства.

Она рассказала, что центральной темой прошедших в Санкт-Петербурге переговоров был мирный процесс между странами, передает Armenpress.

"Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой мира между Арменией и Азербайджаном. Обсуждения прошли в двустороннем формате"

– Назели Багдасарян

Напомним, на днях в МИД Азербайджана сообщили, что передали Армении ответ на последние предложения по мирному договору.