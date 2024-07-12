Вестник Кавказа

Лидера протестов Галстаняна пустят в телеэфир Армении

Лидера протестов Галстаняна пустят в телеэфир Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава протестного движения "Священная борьба" Баграт Галстанян все же добился своего: как сообщают СМИ, ему дадут возможность выступить с заявлением в прямом эфире. Ранее для этого архиепископ с соратниками пришли к зданию Общественного армянского телевидения.

Акция протеста, которую в Ереване сегодня проводило движение "Священная борьба" (оно же "Тавуш во имя Родины"), увенчается успехом для его лидера Баграта Галстаняна. СМИ сообщают, что архиепископу дадут возможность выступить в эфире Общественного телевидения.

Как сообщает Sputnik Армения, он уже зашел в здание вместе с несколькими соратниками. Галстаняну дадут 25 минут эфирного времени.

Ранее сегодня после митинга на площади Республики демонстранты по инициативе своего лидера отправились к зданию телевидения. Там к ним вышел директор телеканала Ованнес Мовсисян. Он заявил, что, как и раньше, ОАТ рассматривает только вариант интервью с Галстаняном, а об особом эфирном времени для заявления речи не идет.

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