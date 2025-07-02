Лидера оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности в Турции

Лидеру партии НРП грозит лишение депутатской неприкосновенности. Ранее он сделал скандальные высказывания в отношении главы турецкого государства.
Власти Турции собираются снять с лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) депутатскую неприкосновенность. Об этом пишет местная пресса.
По информации Cumhuriyet, соответствующий запрос уже направлен в парламент республики.
Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск против главы СНР Озгюра Озеля. Глава государства хочет, чтобы лидер оппозиции возместил ему моральный ущерб, выплатив свыше $12,5 тыс.
Ранее сообщалось, что главная прокуратура турецкой столицы приступила к расследованию в отношении Озеля за то, что он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес властей.