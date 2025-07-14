Дональд Трамп встретится с премьер-министром Катара

Трамп обсудит урегулирование в Газе с премьером Катара Аль Тани.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьером и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщают СМИ.

Стороны планируют обсудить прекращение боевых действий в Газе, а также освобождение заложников Израиля.

Напомним, что переговоры с ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США стартовали 6 июля. Тель-Авив и палестинское движение пока не пришли к соглашению, одним из наиболее сложных моментов в консультациях является вопрос о выводе израильской армии из Газы.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает боевые действия в секторе Газа. Израильские войска уничтожили склад оружия в южной части палестинского анклава.