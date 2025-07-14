Вестник Кавказа

Дональд Трамп встретится с премьер-министром Катара

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Трамп обсудит урегулирование в Газе с премьером Катара Аль Тани.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьером и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщают СМИ. 

Стороны планируют обсудить прекращение боевых действий в Газе, а также освобождение заложников Израиля. 

Напомним, что переговоры с ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США стартовали 6 июля. Тель-Авив и палестинское движение пока не пришли к соглашению, одним из наиболее сложных моментов в консультациях является вопрос о выводе израильской армии из Газы. 

Тем временем ЦАХАЛ продолжает боевые действия в секторе Газа. Израильские войска уничтожили склад оружия в южной части палестинского анклава.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1140 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.