Вестник Кавказа

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Погода на курортах Краснодарского края продолжает радовать теплом. Бархатный сезон не спешит заканчиваться, сообщил Вильфанд.

Море на черноморских курортах Кубани остается теплым, температура воздуха также держится высокая, такой погода будет всю неделю, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В этом году бархатный сезон длится долго, обычно он уже заканчивается в конце сентября - начале октября. В этом году он будет длиться минимум до середины октября на Черноморском побережье"

– Вильфанд

Сегодня на курортах ожидается плюс 26-28, после этого на пару дней воздух остынет до 24 градусов, однако к выходным погода улучшится, будет плюс 25-26.

Завтра в регионе возможны осадки и сильный ветер.

Море позволяет купаться, оно удерживает 23-24 градуса. Наиболее теплая вода сейчас в Сочи, Туапсе, Геленджике и Анапе, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Клопокалипсис наступил на Кубани

Клопокалипсис наступил на Кубани

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Власти Краснодара реанимируют проект Карасунских прудов

Власти Краснодара реанимируют проект Карасунских прудов

Смотровая площадка на курорте в Сочи обновилась

Смотровая площадка на курорте в Сочи обновилась

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы