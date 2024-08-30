Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Погода на курортах Краснодарского края продолжает радовать теплом. Бархатный сезон не спешит заканчиваться, сообщил Вильфанд.

Море на черноморских курортах Кубани остается теплым, температура воздуха также держится высокая, такой погода будет всю неделю, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В этом году бархатный сезон длится долго, обычно он уже заканчивается в конце сентября - начале октября. В этом году он будет длиться минимум до середины октября на Черноморском побережье"

– Вильфанд

Сегодня на курортах ожидается плюс 26-28, после этого на пару дней воздух остынет до 24 градусов, однако к выходным погода улучшится, будет плюс 25-26.

Завтра в регионе возможны осадки и сильный ветер.

Море позволяет купаться, оно удерживает 23-24 градуса. Наиболее теплая вода сейчас в Сочи, Туапсе, Геленджике и Анапе, передает ТАСС.