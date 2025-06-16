Лесные пожары закрыли границу Турции и Сирии

Граница Сирии и Турции закрылась из-за обстановки с лесными пожарами. Временно закрылся КПП "Кесаб" в Латакии.

Контрольно-пропускной пункт "Кесаб" на границе Сирии и Турции закрыт на фоне распространения лесных пожаров, об этом пишет сегодня сирийское издание Al Watan.

"Главное управление сирийских наземных и морских пограничных пунктов сообщило, что в связи с распространением лесных пожаров в горах у побережья и их приближением к пограничной стене пропускной пункт "Кесаб" временно закрыт для граждан"

– сообщение

Пожары охватили сирийскую Латакию более недели назад, проезд через КПП остается открытым для пожарной спецтехники и гуманитарных организаций Турции, которые оказывают соседнему государству помощь в борьбе с лесными пожарами.

Также пожары в Сирии тушат спасатели из Катара и Иордании. Также к работам планируют подключиться бригады из Ирака.