Вестник Кавказа

Лесные пожары бушуют в Израиле – пострадали более 20 человек

Лесные пожары бушуют в Израиле – пострадали более 20 человек
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Масштабные лесные пожары охватывают Израиль. Число пострадавших превышает два десятка человек. Тель-Авив запросил международную помощь.

Леса пылают в Израиле, перекрыта дорога из Тель-Авива в Иерусалим, подробности сообщают СМИ.

Огонь охватил леса в Иерусалимских горах, сначала под ударом огненной стихии оказался лес Эштаол. А сегодня утром огонь дошел до Шоссе 1, которое связывает Тель-Авив и Иерусалим. Автомобили не смогли продолжать путь, и водители оказались в огненной ловушке.

На данный момент известно, что минимум 13 человек были доставлены в больницы. Они пострадали от дыма и ожогов. Среди пострадавших – две беременные женщины и два младенцы – одному из них месяц, другому полгода.

Еще десять человек получили помощь на месте, лечение в больнице им не понадобилось, передает издание The Times of Israel.

На данный момент с огнем борются порядка 120 пожарных расчетов, с воздуха его тушат 10 самолетов и вертолеты. В ближайшее время на помощь пожарным придут военные. Кроме того, израильские власти попросили помощи у Кипра, Греции, Хорватии, Болгарии и Италии. Пожарные из этих стран смогут приступить к тушению завтра.

Напомним, что первые сигналы о лесных пожарах появились неделю назад. Сейчас в стране аномально жарко, до +34 градусов, дует сильный ветер, который разносит пламя. Кроме того, правоохранители подозревают, что часть возгораний возникли в результате поджогов. Делом занимаются ШАБАК и полиция, которая ищет поджигателей.

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