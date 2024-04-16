Вестник Кавказа

Лейла Алиева посетила Вьетнам

Лейла Алиева посетила Вьетнам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит во Вьетнам совершила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Она посетила Ханойский колледж торговли и туризма и обсудила отношения двух стран.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева совершила официальный визит во Вьетнам и провела ряд встреч.

В Ханойском колледже торговли и туризма она встретилась с представителями творческой индустрии, главами учебных заведений и вьетнамскими выпускниками, получившими образование в Азербайджане в период существования СССР.

В ходе встречи было отмечено, что Ханойский колледж – один из крупнейших и престижнейших учебных заведений Вьетнама в области торговли и туризма. Сегодня в нем обучается свыше 3 тыс студентов и существует около 50 программ обучения.

При этом стороны подчеркнули, что между Азербайджаном и Вьетнамом существуют крепкие связи и дружба, в установлении которых ключевую роль сыграл азербайджанский общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Новую страницу в отношениях Азербайджана и Вьетнама открыл текущий президент Ильхам Алиев, посетив Вьетнам в 2014 году, а проекты Фонда Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой способствовали развитию текущих связей.

По итогам встречи колледж получил сертификат о финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

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