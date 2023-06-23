Лейла Абдуллаева назвала решение парижского суда победой справедливости

Посол Азербайджана во Франции высоко оценила вынесенный парижским судом приговор напавшему на посольство. По словам Лейлы Абдуллаевой, так восторжествовала справедливость.
Азербайджанский посол в Париже Лейла Абдуллаева оценила решение суда, принятое в отношении ситуации с нападением на дипмиссию. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети.
Дипломат подчеркнула, что, благодаря решению суда, справедливость в итоге восторжествовала.
"Лицо, напавшее на посольство Азербайджана во Франции, приговорено к 6 месяцам лишения свободы условно и обязано возместить ущерб"
– Лейла Абдуллаева
Посол призвала отметить тот факт, что справедливость победила, и осудить агрессию.
Нападение на посольство Азербайджана в Париже
Напомним, преступление было совершено 18 сентября прошлого года. В тот день армянские радикалы попытались атаковать азербайджанское посольство в Париже. Тогда получило повреждение здание дипмиссии.