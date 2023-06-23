Лейла Абдуллаева назвала решение парижского суда победой справедливости

Опубликовано: 22:37, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол Азербайджана во Франции высоко оценила вынесенный парижским судом приговор напавшему на посольство. По словам Лейлы Абдуллаевой, так восторжествовала справедливость.

Азербайджанский посол в Париже Лейла Абдуллаева оценила решение суда, принятое в отношении ситуации с нападением на дипмиссию. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети.

Дипломат подчеркнула, что, благодаря решению суда, справедливость в итоге восторжествовала.

"Лицо, напавшее на посольство Азербайджана во Франции, приговорено к 6 месяцам лишения свободы условно и обязано возместить ущерб"

– Лейла Абдуллаева

Посол призвала отметить тот факт, что справедливость победила, и осудить агрессию.

Нападение на посольство Азербайджана в Париже

Напомним, преступление было совершено 18 сентября прошлого года. В тот день армянские радикалы попытались атаковать азербайджанское посольство в Париже. Тогда получило повреждение здание дипмиссии.