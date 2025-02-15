Вестник Кавказа

Ледовый дворец открылся в Нальчике

Ледовый дворец открылся в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице КБР произошло открытие Ледового дворца. На нем выступил глава республики.

Ледовый дворец открылся в столице Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня. Его соорудили благодаря нацпроекту "Демография", рассказали СМИ.

Спортивный комплекс на 400 мест возвели на берегу реки Нальчик. Его площадь составляет свыше 4 тыс кв м. Там можно будет проводить занятия и состязания по хоккею, фигурному катанию и другими ледовым видам спорта.

На открытии выступил руководитель КБР Казбек Коков. ТАСС передал его слова.

"Для республики – это большое событие. Уверен, что ребята, которые здесь будут заниматься, достигнут серьезных высот по этим видам спорта. С праздником, здоровья и всего самого доброго"

- Казбек Коков

После этого на лед вышли юные фигуристки из соседней Северной Осетии. Открытие завершилось товарищеским матчем по хоккею.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий

В Кабардино-Балкарии приведут в порядок 210 общественных территорий

В КБГУ стартовал Год защитника Отечества

В КБГУ стартовал Год защитника Отечества

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Курорт &quot;Эльбрус&quot; возобновил работу сегодня

Курорт "Эльбрус" возобновил работу сегодня

Туристический чат-бот запустили в Нальчике

Туристический чат-бот запустили в Нальчике

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Новые знания на курсах получили тысячи кабардино-балкарских энергетиков

Новые знания на курсах получили тысячи кабардино-балкарских энергетиков

Суд зачитал приговор организатору и гидам смертельного восхождения на Эльбрус

Суд зачитал приговор организатору и гидам смертельного восхождения на Эльбрус

Курорт &quot;Эльбрус&quot; остается закрытым из-за лавинной опасности

Курорт "Эльбрус" остается закрытым из-за лавинной опасности

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы