Ледовый дворец открылся в Нальчике

В столице КБР произошло открытие Ледового дворца. На нем выступил глава республики.

Ледовый дворец открылся в столице Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня. Его соорудили благодаря нацпроекту "Демография", рассказали СМИ.

Спортивный комплекс на 400 мест возвели на берегу реки Нальчик. Его площадь составляет свыше 4 тыс кв м. Там можно будет проводить занятия и состязания по хоккею, фигурному катанию и другими ледовым видам спорта.

На открытии выступил руководитель КБР Казбек Коков. ТАСС передал его слова.

"Для республики – это большое событие. Уверен, что ребята, которые здесь будут заниматься, достигнут серьезных высот по этим видам спорта. С праздником, здоровья и всего самого доброго"

- Казбек Коков

После этого на лед вышли юные фигуристки из соседней Северной Осетии. Открытие завершилось товарищеским матчем по хоккею.