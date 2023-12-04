Ледяной дождь оставил дончан без света

Ледяной апокалипсис в Ростовской области продолжается – несмотря на то, что энергетики всю ночь восстанавливали линии электропередачи, около 100 тысяч человек остаются без света из-за порыва проводов.

Непогода оставила без электроснабжения около 180 тыс жителей Дона, за ночь энергетики восстановили подачу электроэнергии для половины из них, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение более 80 тыс жителей Ростовской области. Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая"

- Василий Голубев

Глава региона отметил, что аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения, докладывая о ходе работ по всей области. Накануне без света в Ростове оставались более 10 школ и детсадов.

К очередному катаклизму привел ледяной дождь, который привел к порывам проводов ЛЭП и общественного городского электротранспорта – в Ростове-на-Дону приостановлена работа почти 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Из-за обрывов контактной сети работа трамвайных маршрутов №№ 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 17а, 22 приостановлена. Аварийные бригады МУП "Ростовская транспортная компания" принимают меры по восстановлению поврежденной контактной сети электротранспорта"

- Александр Логвиненко

Толстая ледяная корка лежит и на тротуарах донской столицы и части городов области. В учреждениях культуры и спорта занятия на среду отменены полностью, а в школы своих детей собираются отвести только 30% родителей, - добавил градоначальник.