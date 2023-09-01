Лавров сказал, что ждет доллар в России

Опубликовано: 11:58, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американские власти сами не обеспечивают роли доллара в мировом экономическом пространстве. Об этом заявил глава МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, говоря о перспективах доллара в РФ, заявил о том, что власти страны не преследуют цели уничтожить американскую валюту. Скорее, наоборот, – Вашингтон сам не обеспечивает роль доллара.

"Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема"

– Сергей Лавров

Далее он подчеркнул, что Кремль будет выстраивать диалог с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на честном и открытом балансе интересов.