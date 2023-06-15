Лавров: Россия ждет выполнения своей части зерновой сделки

Опубликовано: 6:56, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дальнейшая реализация зерновой сделки возможна лишь в том случае, если полноценно заработает та ее часть, которая касается России – в противном случае продлевать ее бессмысленно, заявил сегодня глава российского МИД Сергей Лавров.

Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, то никакой речи о его продлении быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса", - заявил Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), передает РИА Новости.

Нет прогресса и в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.

"Если стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может"

- Сергей Лавров

Напомним, Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля.