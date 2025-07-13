Лавров прокомментировал торговую сделку США и ЕС

Заключенное торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем ущербно для Европы, уверен Сергей Лавров. По его словам, по экономике ЕС будет нанесен сильный удар, произойдет отток инвестиций и деиндустриализация.

Торговая сделка США и Евросоюза приведет к оттоку инвестиций из Европы и деиндустриализации региона, такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

В рамках торгового соглашения, к которому пришли президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, американские товары будут ввозиться в Евросоюз беспошлинно, большинство европейских - с пошлиной 15%, сталь и алюминий - с пошлиной 10%. Также страны ЕС намерены сделать инвестиции в экономику США и закупать у Штатов энергоносители.

"Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты, и это будет очень сильный удар - прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства"

– Лавров

По оценке министра, эти соглашения США и ЕС, "конечно же, для старого континента ущербны, тут даже можно не анализировать".