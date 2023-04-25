Лавров: переход к расчетам в национальных валютах не остановить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара уже не остановить.
«Американцы запустили процесс дедолларизации. Уже сейчас этот процесс с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами»
– сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.
По словам шефа российской дипломатии, переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим.
«И что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с Международным валютным фондом (МВФ), со Всемирным банком - это большой вопрос»
– обратил внимание министр.