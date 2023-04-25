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Лавров: переход к расчетам в национальных валютах не остановить

Лавров: переход к расчетам в национальных валютах не остановить
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Обернуть вспять процесс перехода к расчетам в национальных валютах невозможно. Этот процесс был запущен США. Судьма МВФ и Всемирного банка под вопросом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара уже не остановить.

«Американцы запустили процесс дедолларизации. Уже сейчас этот процесс с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами»

– сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

По словам шефа российской дипломатии, переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим.

«И что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с Международным валютным фондом (МВФ), со Всемирным банком - это большой вопрос»

– обратил внимание министр.

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