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Лавров начал визит в Нью-Йорк

Лавров начал визит в Нью-Йорк
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк. Здесь он встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава МИД России Сергей Лавров начал визит в Нью-Йорк, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, здесь шеф российской дипломатии 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.  

"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН"

– сообщила она.

Планируется, что в понедельник Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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