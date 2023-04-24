Опубликовано: 7:39, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк. Здесь он встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава МИД России Сергей Лавров начал визит в Нью-Йорк, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, здесь шеф российской дипломатии 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.

"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН"

– сообщила она.

Планируется, что в понедельник Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.