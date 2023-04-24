Министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк. Здесь он встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Глава МИД России Сергей Лавров начал визит в Нью-Йорк, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, здесь шеф российской дипломатии 24 и 25 апреля примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН.
"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН"
– сообщила она.
Планируется, что в понедельник Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.