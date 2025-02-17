Лавина сошла на перевал Рикоти

В Грузии на Рикотский перевал сошла лавина. Снежная масса перекрыла дорогу и накрыла несколько автомобилей. Пострадавших нет.

На перевале Рикоти в Грузии остановлено движение, на трассу минувшей ночью сошла лавина.

Четыре автомобиля оказались погребены под снегом, лавина перекрыла трассу. При ЧП никто не пострадал - водители и пассажиры сумели выбраться из заваленных снегом машин. Сход лавины зафиксирован на 141 км дороги, информирует департамент автодорог Грузии.

В настоящее время движение транспорта на данном участке остановлено, проводится расчистка дорожного полотна от снежной массы.

Накануне вечером департамент выступил с призывом без необходимости не пользоваться автотранспортом - в Грузии несколько дней продолжаются снегопады.