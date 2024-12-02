Латакия в руках сирийской оппозиции. Российские базы не пострадали

Сирийская оппозиция полностью взяла провинцию Латакия, где расположились базы России. Они работают в обычном режиме.
Территория Латакии полностью контролируется вооруженной оппозицией Сирии. На ее территории стоят российские военные базы, передал источник в сирийской провинции.
В день, когда уже бывший президент Сирии Башар Асад сдал власть, боевики вошли в Тартус и Джеблу, отметил собеседник в разговоре с ТАСС. Базы России в Тартусе и Хмеймиме не были тронуты и смогли продолжить работу.
«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме»
- источник