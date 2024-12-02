Вестник Кавказа

Латакия в руках сирийской оппозиции. Российские базы не пострадали

Военная форма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирийская оппозиция полностью взяла провинцию Латакия, где расположились базы России. Они работают в обычном режиме.

Территория Латакии полностью контролируется вооруженной оппозицией Сирии. На ее территории стоят российские военные базы, передал источник в сирийской провинции.

В день, когда уже бывший президент Сирии Башар Асад сдал власть, боевики вошли в Тартус и Джеблу, отметил собеседник в разговоре с ТАСС. Базы России в Тартусе и Хмеймиме не были тронуты и смогли продолжить работу.

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме»

- источник

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти Турции готовы поддержать Сирию в переходный период

Власти Турции готовы поддержать Сирию в переходный период

В Сирии отсутствуют организованные российские туристы

В Сирии отсутствуют организованные российские туристы

МИД Ирана: Сирии грозят гражданская война и распад

МИД Ирана: Сирии грозят гражданская война и распад

Сирия стала для Израиля четвертым фронтом

Сирия стала для Израиля четвертым фронтом

Эрдоган рассказал о важности этой зимы для мировой истории

Эрдоган рассказал о важности этой зимы для мировой истории

Асад сбежал в Москву

Асад сбежал в Москву

Новые власти Сирии гарантировали неприкосновенность посольствам в Дамаске

Новые власти Сирии гарантировали неприкосновенность посольствам в Дамаске

Сирийская оппозиция приближается к российским базам в Латакии

Сирийская оппозиция приближается к российским базам в Латакии

Нетаньяху взял на себя ответственность за переворот в Сирии

Нетаньяху взял на себя ответственность за переворот в Сирии

Иран согласился на смену власти в Сирии

Иран согласился на смену власти в Сирии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы