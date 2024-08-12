Лашу Талахадзе посвятили в рыцари в Грузии

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе прошел посвящение в рыцари. На прошедшей этим летом Олимпиаде в Париже он завоевал золотую медаль.

В Грузии посвятили в рыцари тяжелоатлета по прозвищу "грузинский Халк" Лашу Талахадзе.

Посвящение состоялось в Сачхере в ходе церемонии чествования победителей летних Олимпийских игр-2024.

Справка

Лаша Талахадзе – обладатель уникального достижения. Он первый в истории трехкратный олимпийским чемпион в супертяжелом весе. Этим летом он завоевал "золото" парижских Олимпийских игр, а ранее побеждал на Олимпиаде в 2016 и 2021 году.

В 2013 году Талахадзе был наказан двухлетней дисквалификацией из-за запрещенного вещества, найденного в его крови. После того, как спортсмен отбыл дисквалификацию, он не проиграл ни одного турнира, в котором участвовал.

