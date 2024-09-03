Вестник Кавказа

Лакский театр впервые отправится на гастроли в Кострому

Лакский театр впервые отправится на гастроли в Кострому
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лакский театр отправится на гастроли в Кострому. Он представит спектакли по мотивам романов Шекспира и Островского. Это первые гастроли театра за пределами Кавказа.

"Большие гастроли" двух театров при поддержке Минкульта России и "Россконцентра" состоятся с 18 по 20 сентября, пишет пресс-служба Лакского театра.

Костромской государственный драмтеатр имени Островского представит махачкалинской публике спектакли "Капитанская дочка", "Бешеные деньги" и "Фронтовой альбом".

Лакский театр имени Капиева выступит перед костромскими зрителями. Он покажет спектакли "Укрощение строптивой" Шекспира и "Бесприданницу" Островского.

Стоит добавить, что для Лакского театра это первые гастроли за пределами Кавказа. До этого коллектив успешно выступал в Чечне, Калмыкии, Северной Осетии и КБР.

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