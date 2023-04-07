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Кыргызстан примет антитеррористические учения ШОС

Кыргызстан примет антитеррористические учения ШОС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страны ШОС договорились провести совместные антитеррористические учения. Они состоятся в Кыргызстане уже в этом году.

В нынешнем году Кыргызстан примет совместные антитеррористические учения стран ШОС. Об этом сказано в сообщении Региональной антитеррористической структуры ШОС, распространенном по итогам состоявшегося сегодня в столице Узбекистана заседания.

В учениях будут участвовать спецслужбы входящих в организацию государств.

Участники встречи также достигли договоренности о проведении девятого по счету заседания глав погранслужб стран ШОС.

Помимо этого, был одобрен проект меморандума о взаимодействии между РАТС ШОС и Антитеррористическим центром СНГ.

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