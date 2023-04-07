Кыргызстан примет антитеррористические учения ШОС

Страны ШОС договорились провести совместные антитеррористические учения. Они состоятся в Кыргызстане уже в этом году.
В нынешнем году Кыргызстан примет совместные антитеррористические учения стран ШОС. Об этом сказано в сообщении Региональной антитеррористической структуры ШОС, распространенном по итогам состоявшегося сегодня в столице Узбекистана заседания.
В учениях будут участвовать спецслужбы входящих в организацию государств.
Участники встречи также достигли договоренности о проведении девятого по счету заседания глав погранслужб стран ШОС.
Помимо этого, был одобрен проект меморандума о взаимодействии между РАТС ШОС и Антитеррористическим центром СНГ.