Кыргызстан примет антитеррористические учения ШОС

Опубликовано: 14:46, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страны ШОС договорились провести совместные антитеррористические учения. Они состоятся в Кыргызстане уже в этом году.

В нынешнем году Кыргызстан примет совместные антитеррористические учения стран ШОС. Об этом сказано в сообщении Региональной антитеррористической структуры ШОС, распространенном по итогам состоявшегося сегодня в столице Узбекистана заседания.



В учениях будут участвовать спецслужбы входящих в организацию государств.



Участники встречи также достигли договоренности о проведении девятого по счету заседания глав погранслужб стран ШОС.

Помимо этого, был одобрен проект меморандума о взаимодействии между РАТС ШОС и Антитеррористическим центром СНГ.